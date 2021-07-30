Политик прокомментировал принятый Верховной Радой закон о создании в стране национального сопротивления, подписанный украинским лидером.
По словам депутата, Киев продолжает тактику накачки общества военной риторикой.
«Чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?» — возмутился Толстой.
Депутат добавил, что урегулирование ситуации в Донбассе, восстановление экономики и забота о гражданах не являются приоритетом для Зеленского.
«Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины», — написал политик.
Накануне Зеленский подписал закон о создании в стране национального сопротивления. Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций. Для создания системы сопротивления он также подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4% — с 250 тысяч до 261 тысячи человек.