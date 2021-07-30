Депутат Государственной Думы России Петр Толстой 29 июля в своем Telegram назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы украинцев

«Протестуй не протестуй»: Толстой ответил на возмущение Киева в связи с участием Донбасса в российских выборах © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк прокомментировал принятый Верховной Радой закон о создании в стране национального сопротивления, подписанный украинским лидером.

По словам депутата, Киев продолжает тактику накачки общества военной риторикой.

«Чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?» — возмутился Толстой.

Депутат добавил, что урегулирование ситуации в Донбассе, восстановление экономики и забота о гражданах не являются приоритетом для Зеленского.

«Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины», — написал политик.

Накануне Зеленский подписал закон о создании в стране национального сопротивления. Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций. Для создания системы сопротивления он также подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4% — с 250 тысяч до 261 тысячи человек.