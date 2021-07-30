Это территории, с которой работают враждебные к России спецслужбы и разведки самых разных государств, и где создается вооруженная группировка, потенциально направленная против России, пояснил эксперт.
«Пока что эта группировка — просто большой лагерь военнопленных. Но если удастся захватить Белоруссию и выстроить прямой без разрывов фронт от Черного моря (Украина, Белоруссия, Прибалтика), это будет уже серьезная военная опасность для России. А Белоруссия находится не в том состоянии, чтобы можно было спать спокойно», — подчеркнул Ищенко.
Прибалтика в любом случае входит в зону интересов России, но в ближайшем будущем там не будет установлена российская гегемония, поскольку они ориентированы более антироссийски, чем среднестатистическое западное государство, добавил политолог.