Августовская война в Южной Осетии в 2008 году была первой попыткой США втянуть Россию в затяжной вооруженный конфликт с Европой, другое дело, что это у них не удалось. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт считает, что США тогда на полном серьезе подталкивали Украину выступить на стороне Грузии, и бывший на тот момент президентом Виктор Ющенко так бы и поступил, если бы война не закончилась слишком быстро.

«Война России одновременно и с Украиной, и с Грузией постепенно раскачала бы и общеевропейскую войну, потому что поляки и прибалты тоже спят и видят, как бы повоевать немножко. А дальше конфликт становится самоподдерживающимся и саморазворачивающимся», — подчеркнул Ищенко.

Исходя из этого, серьезный вооруженный конфликт может начаться на любом участке российской границы, исключение может составлять только Финляндия, потому что Хельсинки точно не заинтересован ни с кем воевать, заключил собеседник издания.