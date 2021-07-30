После распада СССР Южная Осетия и Абхазия, лишенные Тбилиси статуса автономии, объявили о своей независимости. Это привело к войне, в результате которой Грузия потерпела поражение, а в зону конфликта были введены миротворческие силы. В ночь на 8 августа 2008 года по указу бывшего на тот момент президентом Михаила Саакашвили Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», напала на российских миротворцев и разрушила часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, признав впоследствии суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Эксперт считает, что США тогда на полном серьезе подталкивали Украину выступить на стороне Грузии, и бывший на тот момент президентом Виктор Ющенко так бы и поступил, если бы война не закончилась слишком быстро.
«Война России одновременно и с Украиной, и с Грузией постепенно раскачала бы и общеевропейскую войну, потому что поляки и прибалты тоже спят и видят, как бы повоевать немножко. А дальше конфликт становится самоподдерживающимся и саморазворачивающимся», — подчеркнул Ищенко.
Исходя из этого, серьезный вооруженный конфликт может начаться на любом участке российской границы, исключение может составлять только Финляндия, потому что Хельсинки точно не заинтересован ни с кем воевать, заключил собеседник издания.