Самым слабым звеном в Средней Азии, которая самостоятельно не справится с возможным вторжением боевиков из Афганистана, можно считать Узбекистан. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Эксперт уточнил, что эта страна не входит в ОДКБ (американцы постарались вывести ее из этого договора), и она может стать территорией, на которой США разместят некую военную базу или наблюдательный пункт для «мониторинга ситуации в Афганистане».

По его словам, на самом деле эта структура будет заниматься не мониторингом, а управлением ситуации в Афганистане, потому что в рядах «Талибана» остались военные инструкторы и советники из спецподразделений США, в том числе военной разведки, которые будут руководить действиями «Талибана», для того чтобы дестабилизировать обстановку в Центральной Азии.

«Сирийский опыт показал, что даже мощная армия (а сирийская армия была одной из сильнейших в регионе) проигрывает тактике, которую вели запрещенные в РФ ИГИЛ и Аль-Каида. Это тактика сетецентрических войн, которую разработали их инструкторы из США и НАТО, когда вооруженные стаи благодаря осведомленности появлялись в нужных местах и добивались успеха с 2011 по 2015 год», — уточнил Леонков.

Подобная тактика может применяться самим «Талибаном» потому что полевые командиры, которые вели боевые действия в Сирии и Ливии, были эвакуированы американцами в Афганистан, так что неудивительно, если на командных должностях окажутся именно те, кто в 2018 году был эвакуирован из-за того, что могли быть уничтожены, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.