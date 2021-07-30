В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Эксперт уточнил, что эта страна не входит в ОДКБ (американцы постарались вывести ее из этого договора), и она может стать территорией, на которой США разместят некую военную базу или наблюдательный пункт для «мониторинга ситуации в Афганистане».
По его словам, на самом деле эта структура будет заниматься не мониторингом, а управлением ситуации в Афганистане, потому что в рядах «Талибана» остались военные инструкторы и советники из спецподразделений США, в том числе военной разведки, которые будут руководить действиями «Талибана», для того чтобы дестабилизировать обстановку в Центральной Азии.
«Сирийский опыт показал, что даже мощная армия (а сирийская армия была одной из сильнейших в регионе) проигрывает тактике, которую вели запрещенные в РФ ИГИЛ и Аль-Каида. Это тактика сетецентрических войн, которую разработали их инструкторы из США и НАТО, когда вооруженные стаи благодаря осведомленности появлялись в нужных местах и добивались успеха с 2011 по 2015 год», — уточнил Леонков.
Подобная тактика может применяться самим «Талибаном» потому что полевые командиры, которые вели боевые действия в Сирии и Ливии, были эвакуированы американцами в Афганистан, так что неудивительно, если на командных должностях окажутся именно те, кто в 2018 году был эвакуирован из-за того, что могли быть уничтожены, заключил собеседник издания.
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