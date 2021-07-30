Когда Украина заявляет о своей возможности отбить Донбасс, она не учитывает фактор быстрого развертывания российских войск в случае обострения конфликта. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска».

Эксперт напомнил, что когда в апреле Россия произвели это развертывание в учебных целях (переброска войск на полигоны была выполнена в течение суток), крик с украинской стороны о том, что русские войска чуть не завтра будут в Киеве, дошел аж до Вашингтона.

«Эта истерика происходила на фоне обострения конфликта в Донбассе, когда к линии соприкосновения были стянуты бригады украинской армии (механизированные, артиллерийские и бронетанковые). Они явно пришли туда не покрасоваться. Была цель. Но, скажем так, слишком мокро у них было в одном месте и слишком громко они кричали. Ничего, слава Богу, не состоялось. Слава Богу для них», — подчеркнул Леонков.

Как российская армия умеет отвечать, очень хорошо знают, например, в Сирии, где российская армия малым числом при поддержке КСИР «перемолола с песком» 200 тысяч вооруженных, мотивированных и подготовленных боевиков, а украинская армия в Донбассе сейчас насчитывает порядка 260 тысяч (личный состав, флот и авиация), категоричен специалист.

Поэтому Киеву не стоит мечтать о боевых операциях против России. Для них это закончится плохо, заключил собеседник издания.

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