Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска».
Эксперт напомнил, что когда в апреле Россия произвели это развертывание в учебных целях (переброска войск на полигоны была выполнена в течение суток), крик с украинской стороны о том, что русские войска чуть не завтра будут в Киеве, дошел аж до Вашингтона.
«Эта истерика происходила на фоне обострения конфликта в Донбассе, когда к линии соприкосновения были стянуты бригады украинской армии (механизированные, артиллерийские и бронетанковые). Они явно пришли туда не покрасоваться. Была цель. Но, скажем так, слишком мокро у них было в одном месте и слишком громко они кричали. Ничего, слава Богу, не состоялось. Слава Богу для них», — подчеркнул Леонков.
Как российская армия умеет отвечать, очень хорошо знают, например, в Сирии, где российская армия малым числом при поддержке КСИР «перемолола с песком» 200 тысяч вооруженных, мотивированных и подготовленных боевиков, а украинская армия в Донбассе сейчас насчитывает порядка 260 тысяч (личный состав, флот и авиация), категоричен специалист.
Поэтому Киеву не стоит мечтать о боевых операциях против России. Для них это закончится плохо, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.