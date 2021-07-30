«Морально убитой газотранспортной системе Украины будет сложно конкурировать с абсолютно новой трансбалтийской трубопроводной магистралью. Вложения, которые требуются для ГТС Украины, — это миллиарды долларов, но кто их будет вкладывать, тоже непонятно. Если качать по ГТС Украины, то углеродный след будет намного выше, чем если качать по "Северному потоку — 2", и европейцы будут это учитывать. Также у украинской ГТС "плечо" длиннее, компрессорных станций больше, изношенность — все конкурентные преимущества у "Северного потока — 2". Плюс есть еще "Турецкий поток" и первый "Северный поток"», — сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что стратегически для украинского транзита перспектив практически не остается.
«Но это объективная история, ее надо просто принять. Как прикладное направление какой-то объем там, может, и останется, но опять же вопрос: какой тариф предложит Украина, на какие переговорные позиции выходить?», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.