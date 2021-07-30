После 2024 года Украина не сможет конкурировать с «Северным потоком-2». Об этом заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Верховная Рада пытается решить проблему с долгами за газ © Facebook, Андрей Герус

Он подчеркнул, что стратегически для украинского транзита перспектив практически не остается.

«Но это объективная история, ее надо просто принять. Как прикладное направление какой-то объем там, может, и останется, но опять же вопрос: какой тариф предложит Украина, на какие переговорные позиции выходить?», — добавил он.

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