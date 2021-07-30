Если вдруг случится вторжение нескольких сотен боевиков, которых хватит для того, чтобы разогнать туркменскую армию на линии приграничья, Ашхабаду будет сложно апеллировать к внешней поддержке, а своих ресурсов у него нет. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Туркменские силовые структуры заточены не на парирование внешнего вторжения, а на парирование цветной революции, и понятно, что несколько сотен боевиков способны поставить тамошнюю политическую систему вверх ногами, указал эксперт.

«Армия раздета-разута, совершенно немотивированная, слабо вооружена. Это не мое субъективное мнение, а оценки международных рейтингов, таких как Global firepower. Из центрально-азиатских республик на первом месте узбеки, на последнем туркмены, причем с большим отрывом», — констатировал Грозин.

Туркмению спасает тот факт, что вторжение с афганской территории организовать можно, но либо малыми силами, парировать которые можно без привлечение крупных контингентов, либо нужно больше времени, потому что высок риск того, что обороняющаяся сторона вскроет эти козни и замыслы на ранней стадии, заключил собеседник издания.

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