В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Туркменские силовые структуры заточены не на парирование внешнего вторжения, а на парирование цветной революции, и понятно, что несколько сотен боевиков способны поставить тамошнюю политическую систему вверх ногами, указал эксперт.
«Армия раздета-разута, совершенно немотивированная, слабо вооружена. Это не мое субъективное мнение, а оценки международных рейтингов, таких как Global firepower. Из центрально-азиатских республик на первом месте узбеки, на последнем туркмены, причем с большим отрывом», — констатировал Грозин.
Туркмению спасает тот факт, что вторжение с афганской территории организовать можно, но либо малыми силами, парировать которые можно без привлечение крупных контингентов, либо нужно больше времени, потому что высок риск того, что обороняющаяся сторона вскроет эти козни и замыслы на ранней стадии, заключил собеседник издания.
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