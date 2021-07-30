Власть в Туркмении можно свергнуть только в том случае, если Запад при помощи боевиков из Афганистана осуществит внешнее давление и внешний удар. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Никаких НКО там нет в принципе. Создать некий штаб, вокруг которого можно сплотить активистов, там невозможно. Там есть посольство, но оно контролируется, и за счет его ресурсов невозможно раскачать ситуацию. Энкаошников нет, полезных идиотов нет, Сороса нет, ничего нет», — пояснил Грозин.

Также, по его словам, президент Гурбангулы Бердымухамедов во избежание дворцового переворота проводит тщательную ротацию силовиков.

«Там силовиков раз в два года ротируют и закатывают в асфальт, поэтому там невозможно создать что-то вроде хунты, способной организовать заговор. Он их там чистит. Не так брутально, как при Ниязове, но с такой же регулярностью, как это делалось при Туркменбаши. Аркадаг в этом смысле ничего нового не изобрел. Он просто помнит, как он пришел к власти. Его-то как раз хунта привела, состоящая из четырех силовиков, с которыми он потом соответствующим образом расплатился. Из этой четверки только один человек не попал в тюрьму и остался до сих пор жив. Самый старый, самый безобидный, самый неамбициозный министр обороны Агагельды Мамметгельдыев», — уточнил специалист.

Что же касается вторжения извне, то для того чтобы такой сценарий реализовать, необходима концентрация ресурсов, и подготовку такой операции трудно провести незамеченной, потому что Афганистан нашпигован двойными, тройными агентами самых разных спецслужб, которые сливают информацию всем желающим и мимо которых трудно проскочить даже в такой малонаселенной части Туркмении, заключил собеседник издания.

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