То, что Запад в целях давления на Китай ведет информационную войну против Туркменистана, не означает, что они это все высасывают из пальца. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Это монопродукт, который является основой для того, чтобы республика жила и могла банально закупать еду, которую там не могут производить в силу географических условий в достаточном количестве. Им приходится закупать макароны у русских, муку у казахов, овощи у турок и так далее. Эта практика была при Ниязове, и она сохраняется при Бердымухамедове. А поскольку денег в бюджете становится меньше, то и еды становится меньше. Потому что других вариантов у республики просто нет», — указал Грозин.

Помимо волатильности цен на рынке углеводородов большую роль играет, мягко говоря, низкое качество управления страной и ряд не слишком продуманных решений, принятых президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, начиная от споров с «Газпромом», а заканчивая растратой полученных от Китая денег на разного рода помпезности и глупости (самый большой в регионе аэропорт, через который никто не летает), пояснил специалист.

По его словам, туркменской статистике не верят даже международные организации вроде МВФ или Всемирного банка, которые обязаны верить официальным версиям.

Понятно, что ситуация не хороша, но там не «ужас-ужас», как передают подконтрольные Западу СМИ, а просто ужас, и полностью говорить, что сегодня-завтра там случится цветная революция, как в Египте, было бы преувеличением, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.