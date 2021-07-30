Гипотетическое вторжение в Туркмению с территорию Афганистана может быть инициировано только для того, чтобы свергнуть режим Гурбангулы Бердымухамедова с целью испортить жизнь Китаю. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что подконтрольные Западу СМИ через день выдают множество сообщений о том, как сегодня особенно сильно вымирает население Туркмении, и год от года вымирает все сильнее и сильней.

«Это китайская газовая кладовая. И чтобы испортить Китаю жизнь, теоретически эту газовую кладовую можно дестабилизировать. Информационная война именно из-за этого ведется. Туркменский режим в плане своей оторванности от общества мало чем отличается от соседей по региону, вопрос только в степени. В Туркмении эта степень наивысшая, в Узбекистане она поменьше. В Таджикистане она постепенно к туркменским показателям приближается, в Казахстане она чуть ниже узбекского уровня. Киргизия — это отдельный разговор, но и там они недалеко ушли. Но к Ашхабаду такое пристальное внимание именно из-за китайского фактора», — констатировал Грозин.

И по мере того как Запад будет использовать разнообразные рычаги давления на Китай, превращая это давление в свою повседневную политику, стремление дестабилизировать ситуацию в газовом протекторате Китая может вылиться в практические шаги, заключил собеседник издания.

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