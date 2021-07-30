Астролог Влад Росс заявил, что в НАТО и Евросоюз Украину много лет не пускала лично канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление Росс сделал в эфире шоу MY.UA, которое вышло на днях на YouTube

«Меркель от слова мрак, мороз, ужас. Дело все в том, что она не давала вступления ни в НАТО Украине, ни в Европейский cоюз, все это она блокировала с 2008 года. И слава тебе господи, она уходит, уходит тот монстр, который нам запрещал вхождение в Европу», — сказал астролог.

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Влад Росс пообещал, что Украина обязательно вступит в НАТО, точнее фактически уже в ней состоит, чему доказательство — проведение учений «Си Бриз» на украинской территории, просто де-юре Киев примут в военно-политический блок чуть позже.