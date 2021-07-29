Законопроект об утрате украинского гражданства за российский паспорт нацелен на раскол общества на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова приводит РИА Новости 29 июля

Ранее трое депутатов Верховной Рады фракций «Европейская солидарность» и «Голос», а также не входящая ни в одну фракцию представительница неонацистской партии «Свобода» зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинского гражданства тех, кто добровольно получил паспорт РФ.

«Внесенный группой депутатов в Верховную раду законопроект об автоматической утрате украинского гражданства лицами, получившими гражданство России — еще один пример попытки расколоть общество. А заодно и привычно перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие», — цитирует агентство Лукашевича.

Киевский блогер разозлил националистов сжиганием паспорта © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Отметим, только жителям ДНР и ЛНР уже выдано более полумиллиона российских паспортов. Еще больше людей получили российские паспорта в Крыму.

При этом украинцы не должны отказываться от украинского гражданства в случае получения российского.