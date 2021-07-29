Ранее трое депутатов Верховной Рады фракций «Европейская солидарность» и «Голос», а также не входящая ни в одну фракцию представительница неонацистской партии «Свобода» зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинского гражданства тех, кто добровольно получил паспорт РФ.
«Внесенный группой депутатов в Верховную раду законопроект об автоматической утрате украинского гражданства лицами, получившими гражданство России — еще один пример попытки расколоть общество. А заодно и привычно перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие», — цитирует агентство Лукашевича.
Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект о концлагерях для россиян. Туда должны интернировать всех граждан РФ, находящихся на Украине, в случае объявления военного положения.
Отметим, только жителям ДНР и ЛНР уже выдано более полумиллиона российских паспортов. Еще больше людей получили российские паспорта в Крыму.
При этом украинцы не должны отказываться от украинского гражданства в случае получения российского.