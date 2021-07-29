Украинский футболист Роман Зозуля, который лишился из-за своих взглядов контракта с испанским клубом «Алькоркон», решил продолжить карьеру в португальском клубе «Эшторил». Однако местные болельщики тоже не жалуют нацистов

Как выяснили журналисты издания A Bola, португальский клуб уже подписал контракт с Зозулей до июня 2022 года.

Его переход в «Алькоркон» сорвался после того, как в прессу просочилась информация о возможном трансфере, и местные болельщики резко высказались против того, чтобы в их клубе играл нацист.

Как рассказал в комментарии Украина.ру политический обозреватель Андрей Манчук, в Португалии болельщики относятся к нацистам так же негативно, как и в Испании — да и вообще в любой западноевропейской стране.

Поэтому Роману Зозуле не стоит рассчитывать на спокойную жизнь в «Эшториле».

Особенности национальной диаспоры. Украинские патриоты борются с португальскими коммунистами © commons.wikimedia.org, Greg Wolf Андрей Манчук написал в мае статью о португальских антифашистах, которые представили в местном парламенте специальную резолюцию об украинских ультраправых. Они выразили солидарность с украинским народом, выступая против политики декоммунизации и преследований левых активистов.

Кроме того, журналисты ведущих португальских изданий предупреждали о том, что Украина стала после Евромайдана международным центром неонацистов.