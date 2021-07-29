Руководитель самой крупной фракции в Верховной Раде «Слуга народа» Давид Арахамия «горячий парень», потому и заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на «повышенных тонах», сказала его однопартиец Евгения Кравчук в эфире канала «Украина 24»

Арахамия ранее заявил, что из-за достигнутого за спиной Украины соглашения США и Германии по «Северному потоку 2» непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет омрачена скандальными разборками.

«По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку», — заявила Кравченко.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Кравченко также поведала, что «в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США, потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна».

Россия наравне с США — крупнейшая ядерная держава планеты. Киев обвиняет Москву в участии в войне в Донбассе, однако российская сторона подчеркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

В минских соглашениях, подписанных Украиной, Россия обозначена как наблюдатель наравне с Германией и Францией.