Арахамия ранее заявил, что из-за достигнутого за спиной Украины соглашения США и Германии по «Северному потоку 2» непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет омрачена скандальными разборками.
«По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку», — заявила Кравченко.
По ее словам, «Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров».
Кравченко также поведала, что «в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США, потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна».
Россия наравне с США — крупнейшая ядерная держава планеты. Киев обвиняет Москву в участии в войне в Донбассе, однако российская сторона подчеркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины.
В минских соглашениях, подписанных Украиной, Россия обозначена как наблюдатель наравне с Германией и Францией.