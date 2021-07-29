Могила украинского стилиста Александра Шевчука, который умер 24 января 2021 года, пришла в запустение. Похоронили работавшую в России знаменитость в городе Умань Черкасской области, но захоронение никто не посещает, написали 29 июля «Дни.ру»

Известие о причинах смерти Шевчука в январе облетело почти все новостные ленты: 54-летний стилист, известный своей нетрадиционной ориентацией, вступил в неудачный контакт с двумя мужчинами, в результате чего умер от отмирания тканей.

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По информации СМИ, документы родня уже успела оформить, параллельно исполнив последнюю волю стилиста — захоронить его прах в родной Умани.

«Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных — христиан, это очень важно», — сказала в январе на похоронах композитор и поэт Ирина Грибулина.

По всей видимости, не могут ходить и все остальные, потому что могила стилиста пришла в запустение, памятник ему так никто и не поставил.

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Известно, что похороны и прощание со стилистом оплатила певица Лайма Вайкуле. Друзья Шевчука выдвинули криминальную версию его смерти, в чем должно было разобраться следствие, но пока никакой информации о его результатах не поступало.