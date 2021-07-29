Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил государственной стипендии украинских спортсменов Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, обвиненных в применении допинга. Соответствующий документ 28 июля был опубликован на сайте главы государства

Тяжелоатлетка Наталья Давыдова стала олимпийской чемпионкой, завоевав бронзу на Олимпиаде в 2008 году. В 2016 году она провалила тест на допинг, после чего МОК аннулировал ее результаты и лишил спортсменку медали.

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Ольга Коробка взяла серебро на Олимпиаде-2008, но была дисквалифицирована в 2012 году, а в 2016 году лишена медали.

Тяжелоатлет Алексей Торохтий завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 2012 году. В 2019 году МОК лишил его награды из-за употребления допинга.

При этом Зеленский возобновил выплату стипендий советскому и украинскому фехтовальщику Георгию Погосову и гребчихе Инне Фроловой.