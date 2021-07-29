Тяжелоатлетка Наталья Давыдова стала олимпийской чемпионкой, завоевав бронзу на Олимпиаде в 2008 году. В 2016 году она провалила тест на допинг, после чего МОК аннулировал ее результаты и лишил спортсменку медали.
Другая украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка взяла серебро на Олимпиаде-2008, но была дисквалифицирована в 2012 году, а в 2016 году лишена медали.
Тяжелоатлет Алексей Торохтий завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 2012 году. В 2019 году МОК лишил его награды из-за употребления допинга.
При этом Зеленский возобновил выплату стипендий советскому и украинскому фехтовальщику Георгию Погосову и гребчихе Инне Фроловой.