В Киеве прошел съезд партии «Голос», на котором из нее были исключены семь депутатов Верховной Рады, говорится в сообщении на сайте политсилы 29 июля

По решению съезда из «Голоса» исключены Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко, Владимир Цабаль и Роман Лозинский.

В то же время следует отметить, что на съезде присутствовало только 70 делегатов из более чем 350 депутатов со всей страны, отмечает Telegram-канал Klymenko Time, что не только ставит под сомнение легитимность принятых решений, но и заставляет усомниться в жизнеспособности партии.

Из этих 70 делегатов только 86% проголосовали за доверие главе партии Кире Рудык. Таким образом, ее поддержка в партии фактически находится на уровне 17%.

Заместитель главы партии Ярослав Юрчишин ранее отмечал, что большинство депутатов Верховной рады Украины от партии «Голос» отказались принимать участие в очередном съезде политсилы и решили покинуть ее ряды.

Фракция «Голоса» в Верховной Раде до исключения семерых депутатов насчитывала 17 человек. Их называли «птенцами Сороса» за тесные связи с американским бизнесменом венгерского происхождения Джорджем Соросом. «Соросята» формально придерживались националистических позиций, но фактически работали на пользу американского капитала.