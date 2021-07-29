Образцы новой коллекции бренда действительно очень напоминают образы, созданные из найденного бездомным на помойке. Судя по датам публикаций, модные тренды-2022 бомж придумал еще в 2012 году.
Прославился Славик благодаря модным фотосессиям, которые с ним в главной роли делал фотограф Юрий Дячишин. По его словам, Vetements не в первый раз «списывает» с львовского бездомного.
«Любопытно, что в этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past», — подчеркнул он.
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По признанию создателя бренда Vetements Демна Гвасалия, которое он сделал еще в 2016 году, свою первую коллекцию одежды он придумал вдохновившись фотографиями Славика. Но ни тогда, ни сейчас даже не упомянул автора образов.