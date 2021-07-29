Французский бренд уличной одежды Vetements поймали на плагиате. Причем идеи иностранные модельеры черпали не у коллег, а у непризнанного гения моды львовского бездомного по имени Славик. Информация об этом на днях появилась на странице SlaviksFashion в Facebook

Просто оскорбительно: украинская певица-патриотка обиделась на Офис Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Прославился Славик благодаря модным фотосессиям, которые с ним в главной роли делал фотограф Юрий Дячишин. По его словам, Vetements не в первый раз «списывает» с львовского бездомного.

«Любопытно, что в этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past», — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЮПИТЕР И САТУРН ДОВЕДУТ УКРАИНУ ДО НОВОГО МАЙДАНА: АСТРОЛОГ РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ.

По признанию создателя бренда Vetements Демна Гвасалия, которое он сделал еще в 2016 году, свою первую коллекцию одежды он придумал вдохновившись фотографиями Славика. Но ни тогда, ни сейчас даже не упомянул автора образов.