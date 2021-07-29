Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko time 29 июля

Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей © president.gov.ua Владимир Зеленский, губернатор Черкасской области Александр Скичко, депутата Верховной Рады Михаил Радуцкий, Даниил Гетманцев, мэры Львова и Днепра, Андрей Садовой и Борис Филатов, глава МВД Денис Монастырский.

При этом мэр Киева Виталий Кличко ранее создал альтернативную площадку для работы с регионами — Ассоциацию городов Украины. Одновременно с президентским региональным Конгрессом он провел "Украинский муниципальный форум". Примечательно, что мероприятие посетил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Конгресс местных и региональных властей на Украине был создан в марте 2021 года.