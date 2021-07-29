На Украине с 2022 года День молодежи будет праздноваться 12 августа. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Офиса президента

Праздник «альтруистов». От кого празднует День независимости Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, День молодежи будет ежегодно отмечаться 12 августа — в Международный день молодежи.

«Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений», — говорится в сообщении.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее День молодежи на Украине, как и в некоторых постсоветских странах, отмечался в последнее воскресенье июня. В РФ указом Бориса Ельцина от 1993 года День молодежи ежегодно отмечается 27 июня.