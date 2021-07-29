Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя заявление коллеги Давида Арахамии о возможности шантажировать мир ядерным оружием, заявил, что Украине не помешали бы дополнительные гарантии безопасности. Об этом 29 июля он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Давайте не будем делать из этого сенсацию… Давид Георгиевич заявил в форме — если бы… Это умственные упражнения, как могло бы быть… Я не думаю, что Давид Георгиевич имел в виду, что нам сейчас нужно срочно делать ядерную бомбу и шантажировать ею весь мир, как это делает Иран или Северная Корея», — заявил он.

Арахамия заявил, что Украина могла бы шантажировать весь мир © Давид Арахамия/Фейсбук

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы шантажировать мир, если бы сохранила ядерный потенциал.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Страны подтвердили обязательство воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость Украины. Они также обязались никогда не применять любое оружие против Украины.