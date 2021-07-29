Украинский курорт Кирилловка в Запорожской области, который власти страны задумали превратить во второй Крым, буквально утопает в медузах. В четверг, 29 июля, в YouTube появилось видео уборки центрального городского пляжа

«Бардак сумасшедший»: разъяренные туристы взбунтовались в Кирилловке и вышли на протест — видео © скрин видео YouTube

После возмущенных требований навести наконец порядок, местное руководство обеспечило ежедневную уборку пляжей силами коммунального предприятия «Развитие курортной зоны», сообщается на сайте местного поселкового совета.

По словам коммунальщиков, каждое утро с одного центрального пляжа вывозится 1-1,5 забитых медузами тракторных прицепа.

Власти Кирилловки с своем обращении рекомендуют местным жителям и гостям курорта не устраивать митингов, а помочь коммунальным службам в уборке пляжей от медуз.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время визита в Мелитополь призвал начать разрабатывать проект по превращению Кирилловки в суперкурорт.