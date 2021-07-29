В этом году Кирилловка подверглась настоящему нашествию медуз, перед которым власти оказались бессильны. Прибрежные воды Азовского моря кишат этими беспозвоночными, которые с приливом остаются на берегу и создают проблемы отдыхающим.
После возмущенных требований навести наконец порядок, местное руководство обеспечило ежедневную уборку пляжей силами коммунального предприятия «Развитие курортной зоны», сообщается на сайте местного поселкового совета.
По словам коммунальщиков, каждое утро с одного центрального пляжа вывозится 1-1,5 забитых медузами тракторных прицепа.
Власти Кирилловки с своем обращении рекомендуют местным жителям и гостям курорта не устраивать митингов, а помочь коммунальным службам в уборке пляжей от медуз.
Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время визита в Мелитополь призвал начать разрабатывать проект по превращению Кирилловки в суперкурорт.