Ранее, после вручения бронзовой медали, первый пост после награждения Дарья Белодед написала на русском языке. За это ее раскритиковали хейтеры.
«Это моя Инстаграм-страница. Я могу писать хоть на испанском — это мое право. Я люблю украинский, но если мне хочется писать на русском — не вижу в этом ничего плохого», — заявила Белодед.
Спортсменка отметила, что в семье говорит по-русски и на русском языке ей легче формулировать мысли.
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Ранее украинская писательница Лариса Ницой обозвала «московитом» и раскритиковала игрока украинской сборной по футболу Артема Довбика за то, что он говорил на русском языке.