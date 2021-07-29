Украинскую дзюдоистку Дарью Белодед раскритиковали за пост в Instagram на русском языке после того как она выиграла бронзу на Олимпиаде. Спортсменка ответила в комментарии strana.ua, что любит украинский и имеет право говорить по-русски

Украинская дзюдоистка добыла первую для страны медаль на Олимпиаде © Национальный олимпийский комитет Украины

«Это моя Инстаграм-страница. Я могу писать хоть на испанском — это мое право. Я люблю украинский, но если мне хочется писать на русском — не вижу в этом ничего плохого», — заявила Белодед.

Спортсменка отметила, что в семье говорит по-русски и на русском языке ей легче формулировать мысли.

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Ранее украинская писательница Лариса Ницой обозвала «московитом» и раскритиковала игрока украинской сборной по футболу Артема Довбика за то, что он говорил на русском языке.