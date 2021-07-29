Поединок длился 1 час 5 минут. Свитолина совершила 1 подачу навылет и допустила 3 двойные ошибки.
Эта встреча стала пятой для теннисисток, счет в личных встречах — 3:2 в пользу украинской спортсменки.
В четвертьфинале Олимпиады Свитолина одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи — 6:4, 6:4.
Ранее стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на не самый удачный сезон, улучшила свою позицию в мировом рейтинге теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) — в новом рейтинге она находится на пятой позиции.