Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады уступила спортсменке из Чехии Маркете Вондроушовой – 3:6, 1:6. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил портал Tribuna.com

Поединок длился 1 час 5 минут. Свитолина совершила 1 подачу навылет и допустила 3 двойные ошибки. «Нужна ей та Украина»: Свитолина похвасталась свадебными фото и нарвалась на критику © Элина Свитолина/Instagram В четвертьфинале Олимпиады Свитолина одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи — 6:4, 6:4. Ранее стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на не самый удачный сезон, улучшила свою позицию в мировом рейтинге теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) — в новом рейтинге она находится на пятой позиции.