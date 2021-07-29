«Я бы хотел, чтобы СНБО рассмотрело системные вопросы в энергетической сфере… Поскольку газа нет. Он не закупается. Цена на рекордном уровне и наша власть не имеет средств, чтобы его закупить. Он слишком дорогой. Во-вторых, не закупается уголь. Ремонты на станциях не делаются. В ядерной энергетике просто коллапс. И с этим всем мы входим через некоторое время в зимний период», — заявил он.
По его словам, вопрос снижения тарифов для населения слишком мелкий для СНБО Украины. Им должен заниматься профильный министр.
Ранее Данилюк заявил, что его сняли с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности из-за недостаточного образования.
По его словам, Минобразования Украины отказалось признать его диплом об окончании бизнес-школы Индианского университета.