Экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк призвал Совет национальной безопасности и обороны страны подойти к вопросу энергетической безопасности системно, а не со стороны снижения тарифов. Об этом 29 июля он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Я бы хотел, чтобы СНБО рассмотрело системные вопросы в энергетической сфере… Поскольку газа нет. Он не закупается. Цена на рекордном уровне и наша власть не имеет средств, чтобы его закупить. Он слишком дорогой. Во-вторых, не закупается уголь. Ремонты на станциях не делаются. В ядерной энергетике просто коллапс. И с этим всем мы входим через некоторое время в зимний период», — заявил он.

Энергоэксперт Дмитрий Марунич о шизофрении, Витренко, «зеленом» водороде и вездесущем Саакашвили © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее Данилюк заявил, что его сняли с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности из-за недостаточного образования.

По его словам, Минобразования Украины отказалось признать его диплом об окончании бизнес-школы Индианского университета.