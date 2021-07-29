«Полтора часа назад комиссия, которая отбирает директора в Бюро экономической безопасности, приняла решение исключить меня из перечня кандидатов. Их основной аргумент — это непризнание диплома, который я получил в бизнес-школе Индианского университета, то есть одного из самый сильных университетов в мире», — заявил он.
Данилюк напомнил, что ранее работал и на Уолл-Стрит, в крупных инвестиционных компаниях, был министров финансов, секретарем СНБО и его образования было достаточно. Теперь, по его словам, Минобразования Украины решило признать диплом недействительным, поскольку власть на самом деле хочет назначить «абсолютно управляемого человека».
Комиссию по отбору Данилюк назвал абсолютно зависимой от Офиса президента.
Ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о Бюро и призвали президента Владимира Зеленского его ветировать.
22 марта Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Рада приняла зимой. Согласно плану приоритетных действий правительства, Бюро должно заработать в сентябре текущего года.