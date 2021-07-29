Экс-министра финансов и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Данилюка сняли с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) из-за недостаточного образования. Об этом 29 июля он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Полтора часа назад комиссия, которая отбирает директора в Бюро экономической безопасности, приняла решение исключить меня из перечня кандидатов. Их основной аргумент — это непризнание диплома, который я получил в бизнес-школе Индианского университета, то есть одного из самый сильных университетов в мире», — заявил он.

Экс-губернатор Одесской области хочет возглавить Бюро экономической безопасности © Facebook, Максим Куцый

Комиссию по отбору Данилюк назвал абсолютно зависимой от Офиса президента.

Ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о Бюро и призвали президента Владимира Зеленского его ветировать.

22 марта Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Рада приняла зимой. Согласно плану приоритетных действий правительства, Бюро должно заработать в сентябре текущего года.