Детская писательница и ярая защитница украинского языка Лариса Ницой 28 июля в Fаcebook прокомментировала скандал вокруг украинской группы Green Gray, которую не пустили выступать на Дне независимости Украины

Просто оскорбительно: украинская певица-патриотка обиделась на Офис Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, ее возил по стране депутат латвийского сейма, и он пояснил, что по закону все иноязычные песни переводятся на государственный язык Латвии, в том числе и хиты Вайкуле на русском языке. Кроме того, по радио она слышала песни на английском языке.

Она заявила, что сейчас, когда «с Украиной полным ходом воюет Московия — в первую очередь за господство в Украине своего московского языка», Green Gray должны перевести свою песню «Под дождем» на украинский.

«Что мешает перевести песню на украинский? Отсутствие таланта? Пренебрежение к стране? Пренебрежение к законам этой страны? Упоротость? Что? Что мешает патриоту Украины петь на украинском языке? Почему Лайма Вайкуле смогла, а вы — нет??» — написала Ницой.

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Ранее украинскую рок-группу Green Grey вычеркнули из списка участников концерта ко Дню независимости Украины. В Офисе президента Украины пояснили, что причина — в посте фронтмена группы с выражением недовольства по поводу языкового закона на Украине, призывающего переходить во всех сферах на украинский.