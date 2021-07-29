Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, также занимающая пост председателя ОБСЕ, объяснила известным российским пранкерам, почему санкций против «Северного потока – 2» не будет

По информации издания, Вован и Лексус говорили от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова.

Министр призналась, что большинство в парламенте Швеции хочет, чтобы власти ввели санкции по «Северному потоку – 2», однако есть проблема.

«Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят "Северный поток – 2". А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии», — подчеркнула она.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Глава МИД Швеции заявила, что Европе нужен «сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России». Санкции же против «Северного потока – 2» будут направлены против компаний из ЕС, что не позволит сформировать единую позицию, подчеркнула министр.