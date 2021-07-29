«Мы молодое еще государство. У нас были и проблемы роста и вызовы, которые стоят. И сегодня они продолжают стоять перед нашим государством. Семь лет назад случилась война. В 23 фактически года. Я уверен, что будет еще много вызовов и проблем. Но будет и много побед, и достижений», — заявил Разумков.
Для того, что бы случались победы, по его словам, нужно «подкрепляться внутренней верой и оптимизмом, иначе проще не хотеть».
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа.
23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.