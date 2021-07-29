Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что молодое украинское государство, которое столкнулось с множеством вызовов за 30-летие своей независимости, увидит еще много проблем. Об этом 29 июля он заявил журналистам в рамках одесского муниципального форума, который транслировали украинские телеканалы

«Мы молодое еще государство. У нас были и проблемы роста и вызовы, которые стоят. И сегодня они продолжают стоять перед нашим государством. Семь лет назад случилась война. В 23 фактически года. Я уверен, что будет еще много вызовов и проблем. Но будет и много побед, и достижений», — заявил Разумков.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа.

23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.