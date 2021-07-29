С 29 июля по 14 сентября Марс будет находиться в знаке Девы, это ослабит планету и негативно повлияет на происходящее на Земле. Астрологи дали рекомендации, как справиться с проблемами в это время, передает eaomedia.ru

Слабый Марс усложнит ситуацию на Земле. Единственный плюс этого периода, по словам астрологов — люди станут спокойнее, однако у этого есть и оборотная сторона — отсутствие энергии, апатия и ощущение безысходности.

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Марс в Деве также означает повышение эгоизма — и это тоже станет причиной ссор. Попытайтесь уступить близким людям и проявить снисходительность, не лезьте на рожон, и ситуация постепенно улучшится.

В этот период есть опасность опустить руки и отказаться от движения к выбранной цели. Для мотивации стоит чаще общаться с уверенными в себе, позитивно настроенными людьми. Избегайте унылых и агрессивных пессимистов и не вступайте с ними в разговоры. Также попробуйте черпать вдохновение и новые силы во время прогулок на природе.