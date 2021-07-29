Слабый Марс усложнит ситуацию на Земле. Единственный плюс этого периода, по словам астрологов — люди станут спокойнее, однако у этого есть и оборотная сторона — отсутствие энергии, апатия и ощущение безысходности.
В этот период может усилиться обидчивость и злопамятность, склонность злиться и хамить окружающим. Тем не менее стоит держать себя в руках и избегать ссор, иначе есть опасность окончательно истощить нервную систему и испортить отношения с близкими.
Марс в Деве также означает повышение эгоизма — и это тоже станет причиной ссор. Попытайтесь уступить близким людям и проявить снисходительность, не лезьте на рожон, и ситуация постепенно улучшится.
В этот период есть опасность опустить руки и отказаться от движения к выбранной цели. Для мотивации стоит чаще общаться с уверенными в себе, позитивно настроенными людьми. Избегайте унылых и агрессивных пессимистов и не вступайте с ними в разговоры. Также попробуйте черпать вдохновение и новые силы во время прогулок на природе.