Цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз, газ подорожал до исторического максимума, сообщил директор украинской госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook 29 июля

«Сегодня на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за МВт.ч. Это исторический максимум. И это в 10 раз больше, чем в мае прошлого года», — написал Макогон.

40 евро за МВт.ч эквивалентно $497,1 за тысячу кубометров газа. Днем ранее на TTF газ дорожал до $484 за тысячу кубов.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, в стране на законодательном уровне действует правило импортного паритета для цен на газ, которое уравнивает стоимость газа на внутреннем рынке с европейскими ценами.

Как отмечал сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, высокие цены на газ в Европе нанесут существенный удар по украинской экономике и неизбежно приведут к росту коммунальных тарифов.

Рост цен на газ в Европе спровоцирован дефицитом сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на высокие цены, поставщики не спешат продавать СПГ европейцам.

Многочисленные терминал по приемке СПГ вынуждены продавать остатки газа из своих хранилищ, при этом европейские власти ограничивают возможности России по поставкам газа в ЕС, не давая полного доступа к газопроводу OPAL и требуя, чтобы «Северный поток 2» работал в половинную мощность.