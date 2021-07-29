Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сбалансированное общение с президентом США Джозефом Байденом и конгрессменами во время своего визита в Соединенные Штаты. Об этом 29 июля заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала «Наш»

«Очень важно общаться с администрацией президента [Байдена] и с представителями Конгресса, но не вмешиваться во внутреннюю политическую борьбу. Нужна гибкая сбалансированная активность. Необходимо играть немного на этих противоречиях, но не вмешиваться в борьбу», — заявил он.

Конгрессмены обратились к Байдену с просьбой изменить дату визита Зеленского © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Подготовкой к визиту, по его мнению, должны заниматься не только глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фесенко отметил, что нужно «привлечь более широкий круг людей, которые могут помочь с эффективностью этого визита».

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что из-за соглашения США с Германией об окончании строительства «Северного потока — 2» Зеленский будет вынужден говорить с Байденом на повышенных тонах.

Визит Зеленского в США планируется на 30 августа.