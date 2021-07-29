Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины и о национальном сопротивлении. Видео его выступления 29 июля опубликовал Офис президента в Facebook

Зеленский уволил начальника Генштаба и командующего Объединенными силами © пресс-служба президента Украины

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил Зеленский.

Он отметил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться и на подконтрольной Киеву, и на «временно оккупированных» территориях Украины.

Ранее, на заседании 16 июля, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект Зеленского «О национальном сопротивлении», которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Согласно закону, численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч человек, из них 10 тысяч — подразделения территориальной обороны и 1 тысяча — войска спецназначения.