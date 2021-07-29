Зеленский выступил перед военнослужащими Сил специальных операций (ССО) в Житомирской области. Он поздравил их с днем ССО и подписал закон о нацсопротивлении.
«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил Зеленский.
Он отметил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться и на подконтрольной Киеву, и на «временно оккупированных» территориях Украины.
Ранее, на заседании 16 июля, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект Зеленского «О национальном сопротивлении», которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.
Согласно закону, численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч человек, из них 10 тысяч — подразделения территориальной обороны и 1 тысяча — войска спецназначения.