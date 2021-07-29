«В этот день в вашей новейшей истории происходят знаковые события. Это пятая годовщина создания ССО. Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: «сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций», — заявил Зеленский.
Он напомнил, что 29 июля стал одним из самых трагических дней в истории указанных сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли десять спецназовцев.
Кроме того Зеленский заслушает доклад командования и осмотрит вооружение и военную технику.
В июле 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины». Он ежегодно отмечается 29 июля.