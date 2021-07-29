Журналист Сергей Коршунов предъявил претензии к разработчикам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, заявив, что они проявляют неуважение к украинской аудитории продукта. Соответствующую статью Коршунов опубликовал на днях на сайте УНИАН

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Предъявил журналист претензии и по поводу украинской озвучки, сделанной позже, которая якобы «выглядит как кость, брошенная игрокам», и относительно привлечения к тестированию игры российского рэпера Моргенштерна, ведь на Украине он объявлен угрозой национальной безопасности.

«Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем. Тем более, что на это есть запрос от аудитории», — подытожил журналист.

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«Патриоты» Украины считают соблюдение всех своих требований к S.T.A.L.K.E.R. 2 вопросом чести, так как действие игры разворачивается на Чернобыльской атомной электростанции, которая находится на территории Украины.

Первая волна скандала случилась с разработчиками игры из-за «пророссийского» подзаголовка, который звучал как Heart of Chernobyl. Радикально настроенные украинцы тут же возмутились, что это — транскрипция русского слова, а должно быть переведено с украинского — Heart of Chornobyl.

В итоге оказалось, что название и озвучку разработчики сделали, следуя требованиям Microsoft, в которой решили, что так будет лучше для окупаемости игры.