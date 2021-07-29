На 90-м году жизни скончался экс-министр общего машиностроения СССР, член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олег Бакланов. Об этом 28 июля сообщил в Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — сообщил Рогозин.

Олег Бакланов родился в Харькове 17 марта 1932 года. С 1950 года работал на Харьковском приборостроительном заводе (ХПЗ) им. Т. Г. Шевченко, в 70-х годах стал директором ХПЗ. На предприятии выпускали аппаратуру бортовых и наземных систем управления первыми искусственными спутниками Земли, ракетными комплексами и энергетическим оборудованием атомных электростанций.

В 1983-1988 годах занимал пост министра общего машиностроения Советского Союза. Курировал создание космического комплекса «Энергия — Буран», ракеты-носителя «Зенит» и орбитальных станций «Салют-7» и «Мир».

Бакланов был последним из ныне живущих членов ГКЧП. Он вошел в комитет в августе 1991 года. Затем Бакланова в числе других участников путча арестовали по обвинению в попытке захвата власти, позднее его амнистировали.

Бакланов был председателем Общества дружбы и сотрудничества народов Украины и России.