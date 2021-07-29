По словам астролога, Украине в ближайшее время стоит рассчитывать на нового друга — Китай, который «собирается несколько миллиардов долларов инвестировать в нашу экономику».
Росс утверждает, что это решение китайцев простимулирует помочь Украине материально и Международный валютный фонд. Ведущая программы уточнила у предсказателя, не навредит ли в этом случае Киеву сближение с Китаем.
«Абсолютно нет, китайцы сейчас перестраиваются, если раньше они делали ставку на Белоруссию, думали, что это будет транзитная страна, "шелковый путь" через нее, благодаря тому, что там [Александр] Лукашенко и все у него плохо, они теперь обходят этот вариант и думают, что таким "шелковым путем" станет Украина в дальнейшем, поэтому очень выигрышная ситуация», — сказал Росс.
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Астролог уверен, что Киеву в данном случае даже стоит сказать спасибо белорусскому лидеру Александру Лукашенко, ведь именно его личными «заслугами» Украина теперь получит «большие финансовые возможности и влияние от Китая».