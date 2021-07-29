Украинский астролог Влад Росс ответил на вопрос, от каких стран в ближайшее время Украине стоит ждать помощи и поддержки. Об этом он рассказал в эфире шоу MY.UA, которое вышло на днях на YouTube

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Росс утверждает, что это решение китайцев простимулирует помочь Украине материально и Международный валютный фонд. Ведущая программы уточнила у предсказателя, не навредит ли в этом случае Киеву сближение с Китаем.

«Абсолютно нет, китайцы сейчас перестраиваются, если раньше они делали ставку на Белоруссию, думали, что это будет транзитная страна, "шелковый путь" через нее, благодаря тому, что там [Александр] Лукашенко и все у него плохо, они теперь обходят этот вариант и думают, что таким "шелковым путем" станет Украина в дальнейшем, поэтому очень выигрышная ситуация», — сказал Росс.

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Астролог уверен, что Киеву в данном случае даже стоит сказать спасибо белорусскому лидеру Александру Лукашенко, ведь именно его личными «заслугами» Украина теперь получит «большие финансовые возможности и влияние от Китая».