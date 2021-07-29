Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 29 июля прокомментировала встречу президента США Джо Байдена с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской и пошутила про печенье, которое Тихановской передал Байден

Ранее Джо Байден провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.

Зеленский терпит унижение: Байден встретился с Тихановской © Twitter президента США

«Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», — описала ситуацию представитель МИД РФ.

Захарова рассказала о двух аллюзиях, которые пришли ей в голову — сценка из повести Аркадия Гайдара с Мальчишом-Плохишом, которого кормили печеньем буржуины, и веб-куки, в буквальном переводе «печеньки», разрешение на принятие которых запрашивают сайты.

Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю.

Фактически такие «печеньки» дают доступ к важнейшим данным клиента и управлению им, отметила Захарова.