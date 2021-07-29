Ранее Джо Байден провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.
По словам Захаровой, Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома».
«Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», — описала ситуацию представитель МИД РФ.
Захарова рассказала о двух аллюзиях, которые пришли ей в голову — сценка из повести Аркадия Гайдара с Мальчишом-Плохишом, которого кормили печеньем буржуины, и веб-куки, в буквальном переводе «печеньки», разрешение на принятие которых запрашивают сайты.
Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю.
Фактически такие «печеньки» дают доступ к важнейшим данным клиента и управлению им, отметила Захарова.