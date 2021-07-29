Трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде-2020 в Токио из-за нарушения режима сдачи антидопинговых тестов. Об этом сообщили на сайте Федерации легкой атлетики Украины 28 июля

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХII Олимпиады в Токио из-за недостаточного количества проведенных вышеуказанных проб», — отмечается в сообщении.

Всего из-за нарушения этого пункта правил от Игр отстранено 20 атлетов из Белоруссии, Эфиопии, Нигерии, Марокко и Кении.

Ранее Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранило от Игр украинскую триатлонистку Юлию Елистратову из-за положительного допинг-теста на эритропоэтин.

