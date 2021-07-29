Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас отдыхает в гостях у подруги-россиянки на Лазурном Берегу Франции, решила поделиться с подписчиками, как ей удалось перестать комплексовать, но тут же получила хейт о своей внешности и решила ответить. Соответствующий пост она разместила в Instagram 28 июля

«Когда-то я перестала бояться быть смешной. Это принесло мне удачу. Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, свои мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. И я не боюсь, что это кому-то не понравится» — написала Полякова.

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«Фигура реально шикарная! Но грудь делал руко….й хирург», «Я люблю Олю. Но силикон есть, и в этом нет ничего плохого. Я бы тоже сделала», «Ой, какой стремный силикон. Плохой ракурс для фото!» — прокомментировали фото подписчицы.

Недовольным девушкам исполнительница ответила: «Силикон у вас на лице! А тут все в порядке», а позже решила посвятить теме отдельный пост. Певица выложила еще одно фото в купальнике и свои мысли по поводу произошедшего.

«Б…. муха, да некоторые здесь охренели, от безнаказанности, какое вам дело до чужих сисек, ног, ж..ы, морды… Неужели людей оценивают только по внешности, это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу чем сострадание, губища, чем собственную позицию????» — возмутилась Полякова.

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Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.