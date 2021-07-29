В Оболонском районе Киева утром 29 июля в одном из торгово-развлекательных центров в постамате взорвалась самодельная бомба. Об этом сообщает столичная Нацполиция

В Киевской области произошел взрыв, пострадали 8 человек © ГСЧС Как уточняет Обозреватель, инцидент произошел по адресу Оболонский проспект, 1Б в здании ТРЦ "Дрим Таун №1". Бомба взорвалась в постамате «Новой почты». На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. «Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий», — говорится в сообщении. Происшествие зарегистрировано в Оболонском райотделе полиции. После проверки ему присвоят правовую квалификацию.