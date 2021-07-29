Взрыв произошел в крупном торговом центре Киева в Оболонском районе. Никто не пострадал.
Как уточняет Обозреватель, инцидент произошел по адресу Оболонский проспект, 1Б в здании ТРЦ "Дрим Таун №1". Бомба взорвалась в постамате «Новой почты».
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.
«Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в Оболонском райотделе полиции. После проверки ему присвоят правовую квалификацию.