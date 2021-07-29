Мужчина в компании приятеля, снимавшего происходящее на видео, стал приставать к работнику магазина с вопросом, знает ли он, что на его футболке герб Российской Федерации. Тот заявил, что не знает.
Затем активист потребовал, чтобы работник магазина снял футболку. Другая сотрудница магазина сказала, что тогда ему не в чем будет работать.
В ответ активисты пригрозили вызвать полицию и заявили, что на полках нашли товары из России. Они издевательски предложили сотруднику магазина надеть футболку наизнанку. Работник магазина пообещал переодеться и ушел в сторону подсобки.
Ранее украинка на видео сожгла футболку бывшего парня с гербом Украины. Девушку затравили в соцсетях, ей пришлось извиняться.