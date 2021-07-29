В киевском магазине Mersi на Регенераторной улице националист пытался убедить продавца снять футболку с гербом РФ. Видеоролик выложили в Telegram-канале «Киевское чтиво» 28 июля

Мужчина в компании приятеля, снимавшего происходящее на видео, стал приставать к работнику магазина с вопросом, знает ли он, что на его футболке герб Российской Федерации. Тот заявил, что не знает.

Украинка на видео сожгла футболку с национальным гербом © CC0, Pixabay

В ответ активисты пригрозили вызвать полицию и заявили, что на полках нашли товары из России. Они издевательски предложили сотруднику магазина надеть футболку наизнанку. Работник магазина пообещал переодеться и ушел в сторону подсобки.

Ранее украинка на видео сожгла футболку бывшего парня с гербом Украины. Девушку затравили в соцсетях, ей пришлось извиняться.