Украинская певица Maruv, работающая в России, честно показала поклонникам, как выглядит без яркого сценического макияжа, в котором ее видят всегда. В четверг, 29 июля, она опубликовала Instagram процесс подготовки к выступлению

«Мои сборы на концерт», — подписала видео Maruv, продублировав фразу на русском еще и на английском языке.

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«А прыщей-то…», «Лицо все в прыщах. Красота», «Эти сборы похожи на туториал «как нарисовать сову»», «Берешь красивые трусы, красишься поярче и все, ты Maruv, можно ехать в турне», «Без грима не узнать! Не зря говорят, как себя нарисуешь, так и выглядеть будешь!» — отреагировали на видео фолловеры.

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Maruv, она же Анна Корсун, стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2019», но отказалась в нем участвовать, заявив, что не является «битой в руках политиков».

Несмотря на недовольство украинских националистов, артистка регулярно ездит в Россию, где у нее заключен контракт с Warner Music Russia. Кроме того, исполнительница сотрудничает с российскими звездами, в том числе с Филиппом Киркоровым.