Жительница Харькова Дарья Конох поскандалила с таксистом из-за политических взглядов. Свою версию событий она описала на днях в Facebook

ОБСЕ зафиксировала ухудшение ситуации в Донбассе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Водитель сразу после моего разговора задал интересный вопрос "Почему вы разговариваете на украинском?". Вежливо отвечала, что украинский мой родной язык и русский я знаю довольно плохо. <…> Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является "исконно русским городом", что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере», — возмутилась пассажирка.

По ее словам, водитель утверждал, что в Донбассе нет российских войск, это лишь выдумка власти, чтобы заработать на войне деньги.

Накануне представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в блокировке проведения переговоров в нормандском формате и в составе Минской группы. По его мнению, главу Украины устраивает состояние войны.