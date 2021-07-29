Она заказала такси в службе Uklon, села в машину и позвонила по работе. По телефону она говорила на украинском языке.
«Водитель сразу после моего разговора задал интересный вопрос "Почему вы разговариваете на украинском?". Вежливо отвечала, что украинский мой родной язык и русский я знаю довольно плохо. <…> Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является "исконно русским городом", что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере», — возмутилась пассажирка.
По ее словам, водитель утверждал, что в Донбассе нет российских войск, это лишь выдумка власти, чтобы заработать на войне деньги.
Накануне представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в блокировке проведения переговоров в нормандском формате и в составе Минской группы. По его мнению, главу Украины устраивает состояние войны.