Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщили 28 июля на сайте Офиса президента

«Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов», — отметил Владимир Зеленский.

Стороны обсудили прогресс в выполнении Украиной текущей программы МВФ stand-by. В частности, речь шла о законопроектах, которые направлены на усиление корпоративного управления в банках, законах о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Украинский президент заявил, что держит судебную реформу под особым контролем.

Аттракцион неслыханной щедрости. МВФ подарит Украине почти три миллиарда © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Также Зеленский пригласил главу МВФ на Украину.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.