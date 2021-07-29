«Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов», — отметил Владимир Зеленский.

Стороны обсудили прогресс в выполнении Украиной текущей программы МВФ stand-by. В частности, речь шла о законопроектах, которые направлены на усиление корпоративного управления в банках, законах о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Украинский президент заявил, что держит судебную реформу под особым контролем.

Аттракцион неслыханной щедрости. МВФ подарит Украине почти три миллиарда
Аттракцион неслыханной щедрости. МВФ подарит Украине почти три миллиарда
© РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк
Помимо  этого, Зеленский с Георгиевой обсудили запуск рынка земли, реформы в области инфраструктуры, законопроект о деолигархизации, законопроект о Национальном банке Украины

Также Зеленский пригласил главу МВФ на Украину.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.