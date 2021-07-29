«Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов», — отметил Владимир Зеленский.
Стороны обсудили прогресс в выполнении Украиной текущей программы МВФ stand-by. В частности, речь шла о законопроектах, которые направлены на усиление корпоративного управления в банках, законах о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Украинский президент заявил, что держит судебную реформу под особым контролем.
Помимо этого, Зеленский с Георгиевой обсудили запуск рынка земли, реформы в области инфраструктуры, законопроект о деолигархизации, законопроект о Национальном банке Украины
Также Зеленский пригласил главу МВФ на Украину.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.