Украинский политический эксперт Тарас Загородний оценил возможную смену главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова на представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича. Мнение эксперта 28 июля опубликовал «ГлавРед»

«Баканов, в отличие от Арестовича, имеет какое-то юридическое образование, занимался системным бизнесом, руководил процессами и был понятен для Зеленского, а Арестович — это плохая пародия на "95 Квартал"», — уверен Загородний.

Шкиряк и Шевченко в прямом эфире не поделили Авакова и Лукашенко © Скриншот эфира "Украина 24" Владимира Зеленского, считает эксперт фатальным.

«В данном случае Арестович может предоставить Зеленскому лишь иллюзию контроля, потому что он по образованию актер и не имеет никакого опыта. То, что он стал военным экспертом — это как сочинение на свободную тему, что также касается и его работы в ТКГ. То есть он обеспечит лояльность лишь на словах, но главный вопрос в том, обеспечит ли он реальную работу спецслужб, особенно в разгар войны с РФ», — пояснил Загородний.

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Ранее Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, а перед этим в отставку подал министр МВД Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.