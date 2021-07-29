«Баканов, в отличие от Арестовича, имеет какое-то юридическое образование, занимался системным бизнесом, руководил процессами и был понятен для Зеленского, а Арестович — это плохая пародия на "95 Квартал"», — уверен Загородний.
Однако он подчеркнул, что на Украине может произойти все, что угодно, в том числе и такая перестановка. Правда такое решение может стать для президента Владимира Зеленского, считает эксперт фатальным.
«В данном случае Арестович может предоставить Зеленскому лишь иллюзию контроля, потому что он по образованию актер и не имеет никакого опыта. То, что он стал военным экспертом — это как сочинение на свободную тему, что также касается и его работы в ТКГ. То есть он обеспечит лояльность лишь на словах, но главный вопрос в том, обеспечит ли он реальную работу спецслужб, особенно в разгар войны с РФ», — пояснил Загородний.
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Ранее Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, а перед этим в отставку подал министр МВД Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.