Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что финансировал протестующих на Майдане из собственного кармана. Об этом 28 июля он заявил в интервью на телеканале «Украина 24»

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По его словам, прокуратура и полиция хотели рейдерством заполучить магазин автозапчастей. Спасти бизнес удалось после прямых переговоров с бывшим главой МВД Украины Виталием Захарченко и генпрокурором Виктором Пшонкой.

Арахамия подчеркнул, что был ошарашен «ментовским беззаконьем», поэтому решил продолжить свою борьбу на Майдане.

«Я активно включился во время Майдана. Сначала я включился деньгами, честно скажу. Потому что там была куча моих друзей айтишников, которые там стояли. Я приехал зимой. Я, честно говоря, вообще испугался. Стоял "Беркут", одетый в экипировку, а пацаны против них стояли и собирались реально сражаться. Я помню, тогда мы в Львове заказали щиты деревянные. И тогда казалась большой операцией, военной почти, их доставка на Майдан», — заявил он.

Кроме того, Арахамия закупал медикаменты, поскольку считал это гражданским долгом.

В Николаеве в майдановское время Арахамия организовал "народное ополчение" численностью около 800 человек. По его словам, они строили блокпосты, развешивали украинские флаги и «разогнали 7 апреля пророссийский лагерь». Так называемое народное ополчение, подчеркнул политик, «отбило город только за счет активности».