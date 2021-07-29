Бывший советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и внефракционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко устроили скандал в прямом эфире телеканала «Украина 24». Произошло это в среду, 28 июля

Зеленский объяснил перестановки в руководстве ВСУ © Facebook, Операція об'єднаних сил Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало то, что «люди боятся выйти на улицу». Это высказывание настолько возмутило экс-советника главы МВД, что он решил не подбирать выражений.

«Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь… Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь», — сказал Шкиряк.

К своему ответу он добавил, что Авакова уважает, а у Шевченко просто «руки в крови, как у Путина».

Разговор в итоге перерос с низкосодержательную эмоциональную перепалку, в запале политики перестали обращать внимание на уговоры ведущего и даже на отключенные микрофоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТВОРЧЕСТВО ИЛИ ДЕНЬГИ?: РАСКРЫТА ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ В «СВАТАХ» АРТЕМЬЕВОЙ.

Евгений Шевченко был исключен из правящей партии «Слуга народа» за симпатии к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, обвинили депутата не только в неподобающем контакте, но и в поездке в Минск без соответствующих на то санкций от своей страны.