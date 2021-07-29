Зеленский объяснил перестановки в руководстве ВСУ
Зеленский объяснил перестановки в руководстве ВСУ
© Facebook, Операція об'єднаних сил
Во время эфира Шевченко заявил, что результатом деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало то, что «люди боятся выйти на улицу». Это высказывание настолько возмутило экс-советника главы МВД, что он решил не подбирать выражений.

«Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь… Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь», — сказал Шкиряк.

К своему ответу он добавил, что Авакова уважает, а у Шевченко просто «руки в крови, как у Путина».

Разговор в итоге перерос с низкосодержательную эмоциональную перепалку, в запале политики перестали обращать внимание на уговоры ведущего и даже на отключенные микрофоны.

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Евгений Шевченко был исключен из правящей партии «Слуга народа» за симпатии к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, обвинили депутата не только в неподобающем контакте, но и в поездке в Минск без соответствующих на то санкций от своей страны.