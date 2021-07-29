Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что лично знает парикмахера, которая отказалась стричь бывшего президента Украины Виктора Януковича якобы из-за его ненадлежащего поведения. Об этом 28 июля он заявил в интервью на телеканале «Украина 24»

Ищенко объяснил, что было бы с Украиной, если бы Янукович смог удержать власть © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При этом политик выразил недоумение, как на демократических выборах украинцы могли выбрать Януковича. По мнению Арахамии, такие электоральные настроения — «это страшно».

Ранее Арахамия также заявил, что Янукович позволял себе рукоприкладство по отношению к своим собеседникам и нецензурно публично ругался.