«Я знаю, например парикмахера, которой платили 600 долларов за стрижку. А в то время представляете, сколько это было денег? Она отказалась его обслуживать, потому что не могла слушать его трехэтажные маты за час стрижки. Так он разговаривал с людьми», — рассказал Арахамия.
При этом политик выразил недоумение, как на демократических выборах украинцы могли выбрать Януковича. По мнению Арахамии, такие электоральные настроения — «это страшно».
Ранее Арахамия также заявил, что Янукович позволял себе рукоприкладство по отношению к своим собеседникам и нецензурно публично ругался.