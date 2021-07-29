Вряд ли в результате войны в Афганистане под контроль Душанбе и Ташкента отойдут часть афганских земель, поскольку пуштунский национализм является более значимым для идеологии талибов, чем ислам, и они этого не допустят. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт напомнил, что в период противостояния талибам «Северного альянса» во главе с Ахмад Шахом Масудом и Абдул-Рашид Дустумом и в Панджшере, и в Мазари-Шарифе, и в узбекских, и в таджикских провинциях де-факто существовало образование, не подчинявшееся официальному Кабулу.

При этом де-юре Афганистан оставался единым, и узбеки с таджиками вслух не говорили, что они отъезжают от Афганистана, строят самостоятельное государство или присоединяются к соседям, уточнил он.

«Вопрос еще в том, заинтересованы ли сами Таджикистан, Узбекистан и Туркмения в том, чтобы эти республики вошли в их состав. Очень сильно сомневаюсь. Получить в качестве подарка территории с такого рода населением как минимум очень рискованно. Это то же самое, что мечтать о том, как хорошо мы будем жить в нашем общежитии, если присоединим к РФ Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Но если западенское население при всех своих особенностях не дотягивает по боевитости до афганских узбеков или афганских туркменов, если вдруг каким-то чудом Галиция будет генерировать проблемы России, это будет менее проблемно, чем афганская провинция Балх в составе Узбекистана или Бадашхан в составе Таджкикистана. Ни Душанбе, ни Ташкенту, ни Ашхабаду такое «счастье» не нужно», — подчеркнул Грозин.

Плюс многие забывают общеизвестный факт о том, что тех же таджиков в Афганистане живет больше, чем таджиков в Таджикистане, кто кого к кому присоединит, большой вопрос, заключил собеседник издания.

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